İstanbul Bayrampaşa'da kayıp gencin cesedi derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu Geçtiğimiz pazartesi günü kaçırılan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi polis ekipleri tarafından İstanbul Bayrampaşa'da bir evde derin dondurucuda bulundu.

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DHA

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, geçtiğimiz pazartesi günü kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırılmıştı.

Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Hakan Ö., sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere Kasadar'ı bulabilmek için ard arda baskınlar yapıldı.

Parçalanmış cesedi derin dondurucudan çıktı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

Polis ekipleri evde yaptığı incelemede Kasadar'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti.

Ceset, kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailenin eski çalışanıymış

Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Milli Gazete'de daha önce çalışan ve 3 yıl önce işten çıkarılan Hakan Ö. isimli cinayet zanlısının birkaç gün önce Muhammed Nuh Kasadar ile buluştuğu belirlendi.

İkilinin buluştuktan sonra zanlının Bayrampaşa'da bulunan evine gittiği tespit edildi.

Hakan Ö.'nün verdiği ifadede, "Sohbet ederken eski konular açıldı, tartıştık. Sinirlenerek boğdum" dediği öğrenildi.