İstanbul Bayrampaşa'da silahlı kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı İstanbul Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen sivil kıyafetli polis memurudu.arak yaralandı.

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AA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Toplam 5 kişinin karıştığı silahlı kavga sırasında bir şüpheli olaya müdahale etmek isteyen sivil kıyafetli ve görev dışındaki polis memurunu silahla bacağından vurarak yaraladı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.

Çevik kuvvet polisi olduğu öğrenilen Y.Ş.D'nin İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri çevrede 8 kovan bulundu.

"Durumu iyiydi konuşuyordu"

Görgü tanıklarından İbrahim Tuğcu, yaralanan polisin yanına gidip kemerle tampon yaptıklarını söyledi.

Polisin kasığından vurulduğunu anlatan Tuğcu, "Durumu iyiydi konuşuyordu. Başka da bir sıkıntı yoktu. Ambulansa teslim ettik. Olayın ardından çok sayıda polis memuru geldi. Şahıs 8-9 el silah sıkarak tramvay istasyonuna doğru kaçıyor. Bunu kamera kayıtlarından da zaten gördük" diye konuştu.

Şüpheli ile çevredeki bazı vatandaşların olay yerinden kaçmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.