İstanbul Beşiktaş'ta koku gelen motosikletten uyuşturucu çıktı Barbaros Bulvarı'nda durdurulan motosikletten uyuşturucu madde çıktı. Kaçan şahıs, çöp konteynerinin içerisinde yakalandı.

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İHA

İstanbul Beşiktaş Yunus polisi, şüphelendiği motosikleti durdurdu.

Motosiklet sürücüsü, Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeyken kontrol için durduruldu.

Sürücüyü indiren polis, yaptığı incelemede motosikletten uyuşturucu madde kokusu geldiğini fark etti.

Bunun üzerine incelemeye devam eden polis, motosikletin arka demirinde tel olduğunu gördü.

Telli düzenekten esrar fışkırdı

Beşiktaş polisi, düzenek olabileceğini düşünerek teli çekeceği esnada şahıs, yaya olarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Polisin “dur” ihtarlarına uymayan şahıs, E-5 Karayoluna atlayarak metrobüs yolundan kaçmaya devam etti. Dikenli telleri tırmanan şahıs, burada hafif şekilde yaralandıktan sonra bir çöp konteynerinin içerisine saklandı.

Çöpte yakalandı

Polisin ısrarlı takibi sonucu şahıs, saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Şahıs, yaralandığının görülmesi üzerine ambulansla Şişli’deki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kovalamaca sonrasında motosiklette buldukları teli çeken polis, açılan çanta demiri ve çanta arasında zula tespit etti. İçerisinden ise 35 parça satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Hastanede tedavisi tamamlanan Enes Fatih Ö.’nün (22) emniyette ifadesi alınarak “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli işlemleri yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)