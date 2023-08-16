İstanbul Beşiktaş'ta taksiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı İstanbul Beşiktaş'ta bir otomobil, ticari taksiye çarpıktan sonra takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, gece saat 01.00 sıralarında ticari taksiye arkadan çarptıktan sonra İSTAÇ'ın kulübesine de çarpıp takla atarak ters döndü.

Kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

2 kişi yaralandı

Kazada otomobil içerisine sıkışan bir kişi ile yan koltuktaki diğer kişi itfaiye ekipleri tarafından hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Hafif yaralanan vatandaşlar tedbir olarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik tedbirleri aldı.