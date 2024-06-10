İstanbul Beykoz'da huzurevinde hastaya şiddet uygulayan personel tutuklandı İstanbul Beykoz'da huzurevinde hastalara şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan personel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık semtinde bulunan bir huzurevinde hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan A.G., İ.Y., ve D.A.Ç.'ye şiddet uyguladı.

Bu anlara ilişkin görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Tutuklandı

Yapılan çalışmada huzurevine giden polis ekipleri tarafından mağdur kişilerin ve huzurevi yöneticilerinin ifadesini aldı.

Polis ekipleri hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö.'yü gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakanlıktan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından il müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö.'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız" denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)