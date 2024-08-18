İHA
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde çevreye rahatsızlık veren abart egzozlu motosiklet sürücüsü motosikletli trafik polisi tarafından durdurulmak istendi.
Şahıs, polisin ihtarına uymayarak kaçtı.
Yaşanan kovalamaca anı polisin kask kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Kovalamaca isminin T.H. olduğu öğrenilen şahsın yakalanmasıyla son buldu.
46 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
T.H.'nin yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.
Polis tarafından T.H.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, ters istikamette seyretmek, dur ikazına uymamak, makas atmak, abart egzoz kullanmak suçlarından toplamda 46 bin 777 lira para cezası kesildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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