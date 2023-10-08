İstanbul Beyoğlu'nda dünür dehşeti: Sokak ortasında bacağından vurdu İstanbul'da iki dünür arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce, biri diğerini ayağından yaraladı. Olayın geçtiği sokakta hareketli anlar yaşanırken, biri hastaneye diğeri de cezaevine gönderildi.

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İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa'nın Kulaksız semtinde bir şahıs, tartıştığı dünürünü sokak ortasında silahla bacağından vurarak yaraladı.

Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs ise kaçarken Beyoğlu Mobil Park polisi tarafından silahıyla birlikte suçüstü yakalandı.

Saldırgan dünür tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Kadımehmet Efendi Mahallesi’nde meydana geldi.

Önce çocukları tartıştı

İddiaya göre bir süredir aralarında sorun olan Mehmet E. ile Mustafa U., olay günü çocuklarının yaşadığı tartışma nedeniyle karşı karşıya geldi.

Tartışma küfürlü kavgaya dönüştü

Sokakta başlayan tartışmanın bir anda küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet E. silahına sarıldı. Yaşanan arbedede Mehmet E., dünürü Mustafa U.‘ya ateş ederek bacağından yaraladı.

Dünürünü sokak ortasında vurdu

Olayın ardından Mehmet E. hızla uzaklaşırken, Mustafa U. ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesi yok

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa U.'yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

“Cama çıktım saniyeler içinde silah patladı”

Olayla ilgili konuşan Derya Kara, olayı şöyle anlattı:

Bağrışmalar oldu, kızların bağırması falan oldu. Cama çıktım saniyeler içinde silah patlaması oldu, adamı bacağından vurdular. Sonra işte polis, buraya olay inceleme geldi.

Saldırgan dünür suçüstü yakalandı

Öte yandan olayın hemen sonrasında çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, saldırganın uzaklaştığı sokakta arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet E., olayda kullandığı silahla birlikte suçüstü yakalandı.

El konulan tabancanın namlusuna mermi sürüldüğü ve atışa hazır halde olduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve burada ifadesi alınan Mehmet E. suçunu itiraf etti.

Tutuklandı

Adli işlemleri yapılan Mehmet E., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)