İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli iki saldırgan yoldan geçen iki kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı'nda yürüyen iki kişi, yoldan geçen motosikletli iki saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralanırken saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hastanede can verdi

Daha sonra yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bulvar üzerinde uzun süre incelemelerde bulundu.

Saldırıda park halindeki bir otomobile ise üç kurşun isabet etti.

Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.