İstanbul Beyoğlu'nda ehliyetsiz sürücünün yakınları polise zor anlar yaşattı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Fetihtepe Mahallesi'nde önceki gün yapılan denetimde polis ekipleri bir araçtan şüphelenerek durdurdu.
Araç kontrolü esnasında 15 yaşındaki K.D. isimli araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirlendi.
Çocuğun işlemleri devam ederken yakınları olay yerine geldi.
Polise zorluk çıkardılar
Kalabalık polisin üzerine bağırarak yürüyünce polis ekipleri uyarıda bulundu.
Uyarıları dinlemeyen kalabalık saldırgan tavırlara devam etti.
Polis ekipleri kalabalığı havaya bir el ateş ederek durdurdu.
25 bin 956 lira ceza kesildi
Yakalanan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca toplam 25 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.
Yakalanan çocuğun yakınları polise saldırmaya çalışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde grup üyelerinin polisin üzerine yürüdüğü ve polisin de grubu sakinleştirmek için havaya bir el ateş ettiği anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış