İstanbul Beyoğlu'nda ehliyetsiz sürücünün yakınları polise zor anlar yaşattı İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerince yakalanan 15 yaşındaki ehliyetsiz çocuğun yakınları saldırgan tavırlar sergiledi. Kalabalığın uyarıları dinlememesi üzerine polis havaya bir el ateş ederken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Fetihtepe Mahallesi'nde önceki gün yapılan denetimde polis ekipleri bir araçtan şüphelenerek durdurdu.

Araç kontrolü esnasında 15 yaşındaki K.D. isimli araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirlendi.

Çocuğun işlemleri devam ederken yakınları olay yerine geldi.

Polise zorluk çıkardılar

Kalabalık polisin üzerine bağırarak yürüyünce polis ekipleri uyarıda bulundu.

Uyarıları dinlemeyen kalabalık saldırgan tavırlara devam etti.

Polis ekipleri kalabalığı havaya bir el ateş ederek durdurdu.

25 bin 956 lira ceza kesildi

Yakalanan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca toplam 25 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan çocuğun yakınları polise saldırmaya çalışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde grup üyelerinin polisin üzerine yürüdüğü ve polisin de grubu sakinleştirmek için havaya bir el ateş ettiği anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)