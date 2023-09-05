İstanbul Beyoğlu'nda taksici ile kadınların kavgası kameraya yansıdı İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kadının taksiciye tekme ile saldırdığı kavga cep telefonu ile görüntülendi

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DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Irmak Caddesi'nde yol kenarına aracını park eden taksici ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar taksiciye tekme ile saldırdı.

Bu sırada kavgayı gören diğer taksiciler de yanlarına gelerek kadınları durdurmaya çalıştı.

Kameraya yansıdı

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülere taksici ile kadınların tartışması yansırken kadınları tekme attığı ve bu sırada diğer taksicilerin kavgayı engellemeye çalıştıkları görüldü.