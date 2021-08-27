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- İstanbul Boğazı'nda arızalanan konteyner gemisi, Ahırkapı’ya demirlendi
İstanbul Boğazı'nda arızalanan konteyner gemisi, Ahırkapı’ya demirlendi
- AA & Ensonhaber
- 27.08.2021 - 09:51
Kocaeli’den Romanya’ya seyri halinde olan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi MY EFEKAN 1, arızalandı.
Makine arızası yaşayan gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-12 römorkörü ile müdahale edildi.
Gemi, emniyetli bir şekilde Ahırkapı’ya demirlendi.
KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından arızaya yönelik paylaşımda bulundu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi.
"Kocaeli'den Romanya’ya seyir halindeyken seperasyon şamandırası TAD içerisinde (Boğaz girişi mevkisi) makine arızası yaşayan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi MY EFEKAN 1, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz ile kılavuz kaptanımız koordinesinde KURTARMA-12 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi."
İstanbul Boğazı'nda arızalanan konteyner gemisi, Ahırkapı’ya demirlendi VİDEO