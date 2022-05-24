Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde tespit edilen 3 kaçak dalyan kaldırıldı. Dalyandaki on binlerce su ürünü denize bırakıldı.

İstanbul Boğazı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda denetimler gerçekleştirildi.

DHA'nın haberine göre; Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde yapılan denetimlerde tespit edilen 3 kaçak dalyan, ekipler tarafından kaldırıldı.

Tuzaklardan çıkarılan balıklar denize bırakıldı

Dalyandaki hamsi, istavrit, tekir, dil balığı, eşkina gibi on binlerce su ürünü tuzaklardan çıkarılarak denize bırakıldı.

Kaldırılan kaçak dalyandaki yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda ağ, 2 büyük pinter ve 2 büyük balık kafesine el konularak Yedi Emin limanına teslim edildi.

İstanbul Boğazı'ndaki kaçak dalyanlar kaldırıldı VİDEO