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    İstanbul Boğazı'ndaki kaçak dalyanlar kaldırıldı

    Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde tespit edilen 3 kaçak dalyan kaldırıldı. Dalyandaki on binlerce su ürünü denize bırakıldı.
    • 24.05.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 17:10
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    İstanbul Boğazı'ndaki kaçak dalyanlar kaldırıldı

    İstanbul Boğazı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda denetimler gerçekleştirildi.

    DHA'nın haberine göre; Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında Sarıyer kıyısı Büyük Liman mevkiinde yapılan denetimlerde tespit edilen 3 kaçak dalyan, ekipler tarafından kaldırıldı.

    Tuzaklardan çıkarılan balıklar denize bırakıldı

    Dalyandaki hamsi, istavrit, tekir, dil balığı, eşkina gibi on binlerce su ürünü tuzaklardan çıkarılarak denize bırakıldı.

    Kaldırılan kaçak dalyandaki yaklaşık 5 bin metre uzunluğunda ağ, 2 büyük pinter ve 2 büyük balık kafesine el konularak Yedi Emin limanına teslim edildi.

    İstanbul Boğazı'ndaki kaçak dalyanlar kaldırıldı VİDEO

    İstanbul Boğazı ndaki kaçak dalyanlar kaldırıldı #1

    İstanbul Boğazı ndaki kaçak dalyanlar kaldırıldı #2

    İstanbul Boğazı ndaki kaçak dalyanlar kaldırıldı #3


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