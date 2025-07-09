İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar için yıkım kararı: Ünlü otel ve restoranlar da listede

Boğaz Hattındaki Kaçak Yapılara Yıkım Kararı: Ünlü Otel ve Restoranlar da Listede

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beşiktaş’a bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii’nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine uzanan kıyı hattındaki yapılaşmaya ilişkin gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. İhbarlarda, bazı yapıların denize doğru izinsiz genişletildiği, ilave katlar çıktığı ve cephe yenilemeleri yapıldığı bildirildi.

49 TAŞINMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün koordinasyonunda uzman ekiplerce yapılan saha çalışmaları sonucunda, 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen kurul toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı. Bunlardan 49’u hakkında kaçak müdahale gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, tescilsiz yapılarla ilgili 42 dosyada belge ve bilgi talebinde bulunuldu; 15 taşınmaz içinse daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.

İBB ENCÜMENİ YIKIM KARARI ALDI

Söz konusu kaçak yapılaşmalar, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gündemine taşındı. Anıtlar Kurulu’nun rapor ve tespitleri doğrultusunda hazırlanan dosyalar incelendi. İBB Encümeni, Boğaz hattındaki bu kaçak yapılaşmalara ilişkin yıkım kararı aldı.

Yıkım kararı verilen yapılar arasında, İstanbul’un simge mekânları arasında yer alan Baylan Pastanesi, Bebek Balıkçısı, Bebek Otel, Arnavutköy Balıkçısı, Mandarin Otel ve Ottoman Otel de bulunuyor. Tespit edilen ihlaller arasında kaçak kat çıkmaları, izinsiz teras ve çatı düzenlemeleri öne çıkıyor.