İstanbul Boğazı'nı sis bastı Ğğle saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda transit gemi geçişleri askıya alındı.

DHA

Türkiye genelinde bahar aylarının gelmesiyle hava olaylarında dalgalanmalar başladı.

Bölge bölge yağış ve güneşli hava etkili olurken geçişler nedeniyle hava sıcaklıkları da farklılık gösteriyor.

Boğaz'ı sis bastı

Bu kapsamda İstanbul Boğazı Marmara Denizi girişinde öğle saatlerinde sis bastırdı.

Özellikler Beşiktaş İskelesi ve çevresinde sis etkili oldu.

Transit geçişler askıya alındı

Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişleri askıya alındı.

Şehir içi deniz taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmazken gemiler ve vapurlar kontrol şekilde sefer yapabildi.