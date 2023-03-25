İstanbul Boğazı'nı sis bastı

DHA
Türkiye genelinde bahar aylarının gelmesiyle hava olaylarında dalgalanmalar başladı.
Bölge bölge yağış ve güneşli hava etkili olurken geçişler nedeniyle hava sıcaklıkları da farklılık gösteriyor.
Boğaz'ı sis bastı
Bu kapsamda İstanbul Boğazı Marmara Denizi girişinde öğle saatlerinde sis bastırdı.
Özellikler Beşiktaş İskelesi ve çevresinde sis etkili oldu.
Transit geçişler askıya alındı
Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişleri askıya alındı.
Şehir içi deniz taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmazken gemiler ve vapurlar kontrol şekilde sefer yapabildi.