İstanbul boşaldı, Sivas'ta yoğunluk oluştu Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar memleketlerine döndü. Cadde ve sokaklarda insan seli oluştu.

İHA

En çok Sivaslının yaşadığı İstanbul'da bayram öncesi caddeler, sokaklar boşalmış trafik rahatlamıştı.

İstanbul başta olmak üzere gurbette yaşayan Sivaslılar, Kurban Bayramı’nın yaklaşması sebebiyle memleketleri Sivas’a geldi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Sivaslı, cadde ve sokaklarda yoğunluğa sebep oldu.

Sivaslılar memleketine koştu

Kurban Bayramı alışverişi için sokaklara dökülen insanlar, yoğun kalabalığa sebep oldu. Yaya trafiğinin yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

Bayram alışverişi için Sirer Caddesi’nde esnaflar tezgah açtı.

"İstanbul'daki Sivaslılar buraya geldi"

Sivas’ta ciddi bir kalabalık olduğunu söyleyen Nida Şanlı, “Güzel bir yoğunluk, bizde burda satış yapıyoruz. İstanbul’daki Sivaslılar buraya geldi, Sivas doldu taştı. Normalde hiç böyle görmüyordum bayağı bir yoğunluk var” dedi.

Trafikte de yoğunluk olduğunu söyleyen Ekrem Kızkapan, “Sivas’a gurbetçiler geldi, onun kalabalığını yaşıyoruz. Pazara fazla inmedi ama ciddi bir trafik söz konusu. Yaya trafiği de oldukça fazla. Kurban Bayramı’ndan dolayı gurbetçiler geldi, bizler de bunun mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.