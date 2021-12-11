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İstanbul- Bursa deniz seferinde korku dolu anlar yaşandı
Eminönü-Mudanya arasında sefer yapan deniz otobüsü fırtınaya yakalandı. Beşik gibi sallanan deniz otobüsünde yolcular fenalık geçirdi.
- İHA
- 11.12.2021 - 13:59
- Güncelleme : 11.12.2021 - 14:35
Eminönü-Mudanya arasında sefer yapan deniz otobüsü, dün akşam saatlerinde fırtına nedeniyle beşik gibi sallandı.
200 YOLCU CAN YELEĞİ GİYDİ
Denizin ortasında sağa sola yatan deniz otobüsü, insanlara dakikalarca korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 200 yolcu, tedbir amaçlı can yeleği giydi.
Koltuklardan destek alarak dengesini sağlayan yolcuların yanı sıra, midesi bulanan yolcular lavabo önünde kuyruk oluşturdu.
İstanbul- Bursa deniz seferinde korku dolu anlar yaşandı VİDEO
YOLCULAR FENALIK GEÇİRDİ
Panik yaşayan yolcular, çığlık atarken, bazıları ise fenalık geçirdi.
Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.