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    İstanbul- Bursa deniz seferinde korku dolu anlar yaşandı

    Eminönü-Mudanya arasında sefer yapan deniz otobüsü fırtınaya yakalandı. Beşik gibi sallanan deniz otobüsünde yolcular fenalık geçirdi.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 14:35
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    İstanbul- Bursa deniz seferinde korku dolu anlar yaşandı

    Eminönü-Mudanya arasında sefer yapan deniz otobüsü, dün akşam saatlerinde fırtına nedeniyle beşik gibi sallandı.

    200 YOLCU CAN YELEĞİ GİYDİ

    Denizin ortasında sağa sola yatan deniz otobüsü, insanlara dakikalarca korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 200 yolcu, tedbir amaçlı can yeleği giydi.

    Koltuklardan destek alarak dengesini sağlayan yolcuların yanı sıra, midesi bulanan yolcular lavabo önünde kuyruk oluşturdu.

    İstanbul- Bursa deniz seferinde korku dolu anlar yaşandı VİDEO

    YOLCULAR FENALIK GEÇİRDİ

    Panik yaşayan yolcular, çığlık atarken, bazıları ise fenalık geçirdi.

    Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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    İstanbul- Bursa deniz seferinde korku dolu anlar yaşandı #2

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    İstanbul- Bursa deniz seferinde korku dolu anlar yaşandı #5

    İstanbul- Bursa deniz seferinde korku dolu anlar yaşandı #6

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