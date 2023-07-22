İstanbul Büyükçekmece'de kaybolan gazi boş arazide ölü bulundu

İHA
Askerliğini yaptığı sırada kaza geçirerek gazi olan 58 yaşındaki Ahmet Karayazı, sabah saatlerinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki evinden çıkarak kayıplara karıştı.
Kendisine akciğer kanseri teşhisi konan ve psikolojik sorunlarının da olduğu söylenen Karayazı'nın yakınları polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.
Konu ile araştırmalara başlayan emniyet ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Boş arazide ölü bulundu
Çalışmalar sonucu Karayazı’nın cansız bedeni Muratçeşme Mahallesi Hasret Sokak'taki boş bir arazide bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekiplerinin incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.