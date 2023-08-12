İstanbul Büyükçekmece’de korkunç iddia: Engelli oğluna eziyet eden anne gözaltında

İHA
E.Ö., 22 yaşında ve yüzde 90 zihinsel engelli…
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Mimaroba’ya yaşayan engelli gence, iddiaya göre işkence edildi.
Engelliye bunu yapan ise annesi.
Oğlunun ellerini kelepçeledi
E.Ö.’ye kötü davrandığı öne sürülen Gönül A., oğlunun ellerini kelepçeledi.
Dün komşuları tarafından eli kelepçeli şekilde camdan fotoğrafı çekilen E.Ö. için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Gözaltına alındı
Ekipler, savcılık talimatıyla anneyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Gönül A., emniyete götürülürken görüntülenmemek için kendisinin ve çocuğunun yüzünü kapatmaya çalıştı.
Kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.