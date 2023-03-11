İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cenazesi olan aileye araç tahsis etmedi Cenazelerini almak için araç isteyen acılı aile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından aldıkları cevapla şaşkına döndü. Belediye, aileye cenaze aracı vermedi.

İstanbulluların çilesi bitmek bilmiyor.

Yolda kalan metrobüsler, arızalanan yeni metrolar, yağmur sonrası oluşan sel baskınları, İETT otobüsü kazaları vatandaşları canından bezdirmiş durumda.

Her yağmur sonrası oluşan trafik de işe ve okula giden vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşlarının mağduriyeti gidermek adına yeni adımlar atmak yerine, bir yenisini daha ekliyor.

Önce araç sonra şoför yok dediler

Bu kez görüntüler acılı bir aileye ait.

Yakınlarını kaybeden bir aile, cenazelerini götürmek için belediye ekiplerinden cenaze aracı istedi.

Aldıkları cevap karşısında büyük bir şok yaşayan aile, bir süre sonra adeta çılgına döndü.

Cenazelerini, belediyede aracın olmaması nedeniyle kenarda bekleten vatandaşlar, bu kez de şoför yok cevabına tepki gösterdi.

"Bir şoför bulup da bizi buradan gönderemiyorlar"

Zeytinburnu ilçesindeki Kozlu Gasilhanesi'ndeki yaşananları kaydeden cenaze sahibi şu ifadeleri kullandı:

14.30'da cenaze yıkama yerine geldik. Şimdi saat 16.26. Bir şoför bulup da bizi buradan gönderemiyorlar. Sonra kalkıp ülke yöneteceğiz diyorlar.

Bir başka vatandaş da, şöyle konuştu:

Saat 3'ten beri bekliyoruz. Henüz daha cenaze aracı yok. Kamyonet geliyor, kamyonetle Bağcılar'a götüreceğiz.

"İnsana saygı olacak, ölüye saygın olacak"

Tansiyonun yükselmesiyle çalışanlara tepki gösteren acılı aile şu ifadeleri kullandı: