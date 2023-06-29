İstanbul Caddebostan'da kaza: 2 kişi yaralandı İstanbul Kadıköy Caddebostan sahil yolunda spor yapmak için park eden sürücünün kullandığı otomobile seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

DHA İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caddebostan sahil yolu üzerinde sabahın erken saatlerinde Maltepe istikametine seyir halinde bulunan E.Y.'nin kullandığı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde olan N.A.'ya otomobile çarptı. Kazada çarpan otomobilin sürücüsü E.Y. ve park halindeki otomobilde bulunan N.A. yaralandı. Spor yapmak için sahil yoluna geldiği öğrenilen N.A., talihsiz kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gitmek istemedi Çarpan otomobilin sürücüsü E.Y. ise ekipler tarafından güçlükle ikna edilerek hastaneye gönderildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.