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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 'Zeytinburnu Kasabı' 2 ay önce tutuklandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada 'Zeytinburnu Kasabı' rumuzlu hesabın sahibi Afgan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'nin 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığını bildirdi.  
    • DHA
    • 11.04.2022 - 15:26
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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü: 'Zeytinburnu Kasabı' 2 ay önce tutuklandı

    Sosyal medyada gündem olan 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesapla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.

    Söz konusu hesapla araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, 11 Nisan günü sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan 'Zeytinburnu Kasabı' adlı hesabın Afganistan uyruklu Kasap Ali Ahmedi'ye ait olduğu bildirildi.

    1 Şubat 2022'de tutuklandı

    DHA'nın haberine göre Ahmedi'nin Zeytinburnu'nda 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçlarından 1 Şubat 2022 tarihinde tutuklandığı belirtilen açıklamada, yapılan aramada sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardaki silahın da ele geçirildiği bildirildi.

    Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda

    Zeytinburnu Kasabı rumuzlu hesabın sahibi Ahmedi'nin halen Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu vurgulandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Zeytinburnu Kasabı 2 ay önce tutuklandı #1

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Zeytinburnu Kasabı 2 ay önce tutuklandı #2


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