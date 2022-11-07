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    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Sarıyer'deki kazıyla ilgili açıklama

    Sarıyer'de yapılan kazı çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadığı, konuyla ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.
    • 07.11.2022 - 05:39
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    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Sarıyer'deki kazıyla ilgili açıklama

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elde edilen bilgiler doğrultusunda, organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu Z.B'nin, J.A.B. adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportuyla ülkeye giriş yaptığının ve kentte bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

    Sarıyer'de operasyonla yakalandılar

    AA'nın haberine göre; başlatılan çalışmalar neticesinde bu kişinin 4 Kasım'da Sarıyer ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, ikametteki aramada, sahte kimlik, pasaport ve dijital materyallerin ele geçirildiği vurgulandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Sarıyer deki kazıyla ilgili açıklama #1

    "Kazıda herhangi bir bulguya rastlanmadı"

    Açıklamada, "İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrimizin huzur ve esenliğini korumak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini yer verildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Sarıyer deki kazıyla ilgili açıklama #2

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Sarıyer deki kazıyla ilgili açıklama #3

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Sarıyer deki kazıyla ilgili açıklama #4


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