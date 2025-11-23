İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Esenyurt'ta denetimde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı şubeler ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla Esenyurt’ta dron destekli denetim gerçekleştirildi. Uygulama, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yapıldı ve şüpheli araçlar durdurularak şahısların üst aramaları ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ DA DENETİMLERDE: "SOKAK SOKAK NÖBETTEYİZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da denetime katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Yıldız, uygulamanın İstanbul’un güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Esenyurt’ta eski ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm organize suç örgütleri ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelemizi cadde cadde, sokak sokak sürdürüyoruz. Kararlılığımız değişmez, sadece sokaklarda değil gökyüzünde de varız. Suç çetelerinin her hareketini anlık takip ediyor ve ekiplerimizle müdahale ediyoruz” dedi.

GÜVENLİK VE HUZUR İÇİN TEKNOLOJİ KULLANIMI

Dron ve diğer teknolojik unsurların sahadaki kararlılığı güçlendirdiğini belirten Yıldız, uygulamalar sayesinde suç örgütlerinin faaliyetlerini anlık olarak izleyebildiklerini vurguladı.

Yıldız, geçen yıla kıyasla tehdit ve yağma amaçlı suç örgütü faaliyetlerinde kurşunlama olaylarının yüzde 49 azaldığını, aydınlatma çalışmalarının ise yüzde 65’ten yüzde 92’ye yükseldiğini açıkladı.

"ESENYURT'UN HUZURU ÖNCELİĞİMİZ"

Yıldız, “Hedefimiz belli; güvenli ve huzurlu bir İstanbul, huzurlu bir Esenyurt. Teşkilat olarak 7/24 sahadayız ve tüm suç örgütleriyle mücadelede kararlıyız. Esenyurt’umuzu huzur şehri yapmak için çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.