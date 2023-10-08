İstanbul Esenler'de kavgaya bakan esnafı kafasından bıçakladılar Esenler'de bulunan dükkanında tatlı satarken sokaktan gelen kavga seslerine kulak kabarttı. İleride yeğeninin dükkanı olduğu için olayı anlamak amacıyla dükkanından çıktı ve kavga edenlerin hedefi oldu.

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DHA

İstanbul Esenler’de iş yerinin önünde kavga edenlere bakmak için dışarı çıkan esnaf, "Ne bakıyorsun" diyerek tepki gösteren kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Esnafın bıçakla başından yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı Esenler Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, tatlıcı dükkanı bulunan Muhittin Çavdaroğlu, iş yerinde oturduğu sırada sokaktan tartışma sesleri duydu.

Kavgaya bakarken bıçaklandı

Bunun üzerine dışarı çıkan iş yeri sahibi, sokakta tartışan ve daha önce hiç tanımadığı 4 kişinin kavga ettiğini gördü.

Saldırganlardan biri dışarıya çıkarak kendilerine bakan esnafa "Ne bakıyorsun?" diyerek bıçakla saldırdı.

Başına bıçak darbesi aldı

Saldırıda Muhittin Çavdaroğlu başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İş yeri sahibi kanlar içinde kalırken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çavdaroğlu'nun başına ameliyatla 20 dikiş atılırken bir damarının koptuğu anlaşıldı.

Esnafın başına 28 dikiş atıldı

Hastaneye kaldırılan Muhittin Çavdaroğlu’nun başına 20 dikiş atıldı. İş yeri sahibi daha sonra da Esenler Polis Merkezi’ne giderek şikâyetçi oldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“Ne bakıyorsun deyip, küfür ederek saldırdılar”

Muhittin Çavdaroğlu, yaşadığı saldırıyı şöyle anlattı:

Gece saatlerinde iş yerimde oturuyordum, dışarıdan kavga seslerinin geldiğini duydum. Köşede yeğenimin marketi var. Acaba onunla bir ilgisi var mı diye çıkıp bakmak istedim. Çıkıp, köşeye kadar gidip geldiğimde bana 'Ne bakıyorsun lan' deyip, küfür ederek saldırdılar. Elindeki bıçakla kafama saldırıyor. Benim damarlarım zarar görüyor. O esnada elimizden kaçıyorlar.

“Saldırganlar sokağa salınmasın”

Saldırganların ceza almasını isteyen Çavdaroğlu'nun yetkililerden bir de ricası var:

Olayın ilginç tarafı buradan aynı araçla kaçıyorlar. Devletimizden şunu rica ediyorum; bu tip insanları sokağa salmasınlar. Bizim sokaklarda çocuklarımız ve ailelerimiz var. 'Ne bakıyorsun' diye böylesine öldürücü bir darbe vuran bu insanların çoluğumuza, çocuğumuza zarar vereceğini düşünüyoruz.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)