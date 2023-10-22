İstanbul Esenler’de park halindeki otomobile saldırı Motosiklet kasklı ve kapüşonlu iki kişi girdikleri sokakta bir araca hasar vererek, olayı videoya aldı.

DHA

Araçlara zarar verilen olaylara bir yenisi daha İstanbul'da eklendi. Ancak bu kez yaptıkları eylemi kayda daha çok şaşırttı.

Esenler’de kasklı ve kapüşonlu 2 şüpheliden biri, park halindeki otomobilin levye ile camlarını kırdı diğeri ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Olay, dün 00.30 sıralarında Davutpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Motosiklet kasklı ve kapüşonlu iki kişi, sokak üzerinde bulunan 34 GF 2141 plakalı otomobilin yanına geldi.

Levye ile otomobilim camlarını kırdı

Şüphelilerden biri, yanında getirdiği levye ile otomobilim camları parçaladı.

Diğeri ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Olay yerinden kaçtılar

Şüpheliler araca zarar verdikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)