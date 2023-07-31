İstanbul Esenyurt'ta 2 binden fazla polisle helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı İstanbul Esenyurt'ta 102 ayrı noktada toplam 2 bin 112 personelin katıldığı helikopter destekli genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki kişinin ölümüyle gerçekleşen tekel bayisindeki olay sonrası güvenlik güçleri alarma geçti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri şube müdürlükleri ve ilgili birimlerin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar ekiplerce didik didik arandı.

Sürücü ve yolcuların kimliklerinin kontrol edildiği uygulamaya toplam 102 ayrı noktada 612 ekip ve 2 bin 112 personel katıldı.

3 polis helikopteri ve 6 drone da havadan destek verdi.

Firari şüpheliler de aranıyor

Esenyurt'taki ana arter ve girişlerde 6 drone ve 1 helikopter destekli uygulamada ilçedeki bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelilerinin de arandığı öğrenildi.