İstanbul Esenyurt'ta bir kişi tartıştığı kardeşini öldürdü

İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ağabeyi ile aynı apartmanın farklı dairelerinde yaşayan Erhan İ. (35), üst kattaki ağabeyinin dairesine çıkarak gürültü yaptığını söyledi.
Bunun üzerine ağabey Ahmet İ. (40) ile kardeşi arasında tartışma çıktı.
Ahmet İ., tartışma sırasında kardeşine silahla ateş etti.
Olay yerinde can verdi
İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan incelemede Erhan İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ahmet İ., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Erhan İ.'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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