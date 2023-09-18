İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dehşet...
İlçeye bağlı Pınar Mahallesi'nde evde eşi ile tartışan şahıs, sinirlerine hakim olamayarak bıçağına sarılarak çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp kaçmıştı.
Polis ekipleri yaptığı çalışma neticesinde şüpheli Ramazan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Yakalanan şahıs, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Dehşet anları kamerada
Şahsın karısını bıçakladığı anların kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde adamın kadını defalarca bıçakladığı ve kadının yere düştüğü anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)