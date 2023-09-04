İstanbul Esenyurt'ta husumetli aileler arasında silahlı kavga İstanbul Esenyurt'ta husumetli iki aile arasında yaşanan tartışma büyüyünce taraflardan biri diğer ailenin oturduğu binaya uzun namlulu silah ile ateş açtı.

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler sokak üzerine bir otomobil ve motosiklet ile gelerek husumetli oldukları aile fertleriyle tartışma yaşadı.

İki taraf arasında yaşanan sözlü kavga sonucu olay yerine gelen kişiler uzun namlulu tüfekle husumetli oldukları ailenin bulunduğu binaya ateş açtı.

Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmazken şüpheliler geldikleri otomobili ve motosikleti bırakarak hızla olay yerinden kaçtı.

Olay yerine özel harekat sevk edildi

Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine özel harekat polisi ile çevik kuvvet polisi çağırdı.

Polis ekipleri olay yerinde ateş açan kişilerin otomobili ve motosikletinde inceleme yaparken delilleri de tek tek topladı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.