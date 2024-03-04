İstanbul Esenyurt'ta iki araca çarpan otomobil sürücüsü kaçtı İstanbul Esenyurt'ta sokak arasında süratli şekilde ilerleyen otomobilin önce seyir halindeki, ardından da park halindeki bir araca çarparak olay yerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde sokak arasında süratli şekilde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki, ardından da park halindeki bir araca çarptı.

Yaşanan kaza sonrasında sürücü hiç duraksamadan olay yerinden kaçarken iki araçta da maddi hasar oluştu.

Yaşananlar kameraya yansıdı.

"Aracımda en az 50 bin lira zarar var"

Yaşanan kaza hakkında konuşan araç sahibi Ahmet Hamithacımehmet, "Ben evde yatıyordum, sesi duyarak dışarı çıktım. Ara sokaktan süratli şekilde gelen bir adam, yayalara çarpmaktan son anda kurtulmuş. Daha sonrasında ise diğer sokaktan gelen araca, ardından da benim park halindeki aracıma çarpmış. Kaza sonrasında ise hiç durmadan olay yerinden kaçtı. Benim aracımda ustanın dediğine göre en az 50 bin lira zarar var. Diğer araçta daha fazla masraf var, o araç hiç çalışmıyor" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)