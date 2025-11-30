İstanbul Esenyurt'ta iş makinesinin üzerine devrildiği araçlar hasar aldı

- İstanbul Esenyurt'ta tır dorsesinde taşınan iş makinesi park halindeki araçların üzerine devrildi.
- Kazada 2 otomobil ve 1 motosiklet hasar gördü, ancak yaralanan olmadı.
- Devrilen iş makinesi vinçle kaldırıldı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde tır dorsesinde taşınan iş makinesi park halindeki araçların üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kimse yaralanmazken ekipler devrilen iş makinesini vinç yardımıyla kaldırdı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde tırın taşıdığı iş makinesinin devrildiği ve kepçesinin park halindeki 2 otomobil ile motosikletin üzerine düştüğü görülüyor.