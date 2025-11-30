Abone ol: Google News

İstanbul Esenyurt'ta iş makinesinin üzerine devrildiği araçlar hasar aldı

İstanbul Esenyurt'ta tırın dorsesinde taşınan iş makinesinin devrilmesi sonucu 2 otomobil ve 1 motosiklet hasar gördü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 04:37
  • İstanbul Esenyurt'ta tır dorsesinde taşınan iş makinesi park halindeki araçların üzerine devrildi.
  • Kazada 2 otomobil ve 1 motosiklet hasar gördü, ancak yaralanan olmadı.
  • Devrilen iş makinesi vinçle kaldırıldı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde tır dorsesinde taşınan iş makinesi park halindeki araçların üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kimse yaralanmazken ekipler devrilen iş makinesini vinç yardımıyla kaldırdı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde tırın taşıdığı iş makinesinin devrildiği ve kepçesinin park halindeki 2 otomobil ile motosikletin üzerine düştüğü görülüyor.

