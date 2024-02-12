DHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeki sürücü O.D., henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan 1 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü O.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaldırımdaki yaya son anda kurtuldu
Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde caddede seyir halindeki otomobil, park halindeki otomobile çarpıyor.
Bu sırada kaldırımda elinde poşetlerle yürüyen yaya, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilden son anda kurtuluyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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