İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde feci kaza...
Mehterçeşme Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek için hareket eden Aslı Mines isimli kız çocuğu aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi.
Çocuğun üstünden geçen araç daha sonra sokakta bulunan dükkana çarparak durabildi.
Olaya tanık olan vatandaşlar yardımına koştu.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
Hastaneye kaldırılan Aslı Mines, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.