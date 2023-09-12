İstanbul Esenyurt'ta polisten kaçan lastik hırsızları aracı bırakıp kaçtı İstanbul Esenyurt'ta bir depodan lastik çalarken fark edilen 3 hırsız, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Kaçarken polis aracına çarpan ve kaldırıma çıkan şüpheliler bir süre sonra aracı bırakarak boş arazide kayıplara karıştı.

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde içerisinde 3 kişinin bulunduğu çalıntı hafif ticari araç, sokak üzerindeki bir depoya yanaştı.

Deponun önündeki otomobil lastiklerini çalarak araçlarının bagajına koymaya başlayan şüpheliler çevredeki bir vatandaş tarafından fark edilerek sokaktan geçen bir polis ekibine bildirildi.

Polisler ekibi olay yerine geldiği sırada ise onları fark eden şüpheliler araçlarına binerek hızla uzaklaştı.

Polis ekipleri şüphelileri durdurmak için birkaç kez ateş etti.

Şüpheliler önce ekip aracına ardından ise kaldırıma çarparak durdu.

Kayıplara karıştılar

Kazadan sonra araçtan inen 3 şüpheli boş araziye doğru koşarak kayıplara karıştı.

Sokağa trafik polisi ve olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma yaparken aracın gerçek plakası da aracın içinden çıktı.

Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)