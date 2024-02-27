İstanbul Esenyurt'ta takıntılı eski koca kabus oldu İstanbul Esenyurt'ta 2 yıl önce boşandığı eşi tarafından her gün rahatsız edilen kadın kabusu yaşıyor. Çocuklarını bile göremeyen kadın yardım bekliyor.

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde oturan Mehtap Kocaağa (25), 6 yıl önce evlendiği eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşandı.

Bu durumu yediremeyen eski eş Mehmet Kocaağa, sürekli kadının kaldığı eve gelerek rahatsız etmeye başladı.

Aracıyla kornaya basıp hakaret ve tehdit yağdırarak kadının kabusu oldu.

Ölüm tehditleri aldığını ifade eden Mehtap Kocaağa, 3 çocuğunu da göremediğini ifade etti.

Sürekli şiddete maruz kaldığını iddia eden kadın evlilik aşamasında darp nedeniyle çocuğunu düşürdüğü söyledi.

"3 tane çocuğumu benden kaçırdı"

Mehtap Kocaağa, "Eski eşim sürekli kapımın önüne gelerek bizi rahatsız ediyor. 6 yıl evli kaldım ancak her gün dayak yedim. 7 aylık hamileyken bile beni darp etti. Bu şahıstan ayrıldım, yine kurtulamadım. 1 ay uzaklaştırma alıyorum, bittiği gün yine kapımda. 3 tane çocuğum var. Hatta biri 1 yaşında daha, benden kaçırdı. Ben çocuğumu bile emziremedim. Evin önüne gelip, kornaya basıp, küfürler edip bizi rahatsız ediyor. Sürekli ailemi de arıyor, biz bıktık bu şahıstan. Yetkililere sesleniyorum, artık gereği yapılsın" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)