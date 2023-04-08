İstanbul Esenyurt'ta yolda karşılasan husumetliler çatışmaya girdi İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar birbirlerine kurşun yağdırdı. Silahlı kavgada kimse yaralanmazken cadde üzerinde bulunan bir kafe ve park halinde bulunun iki otomobilin camı kırıldı.

İHA İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Saat 00.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde aralarında husumet bulunan iki grup karşılaşınca kurşun yağdı. Onlarca kurşunun sıkıldığı kavgada kimse yaralanmazken cadde üzerinde bulunan bir kafe ve park halindeki iki otomobilin camları kırıldı. Silahlı kavgada husumetliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerme polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeyi şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı çevrede detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri silahlı kavga sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.