İstanbul Eyüpsultan'da eski MHP ilçe başkanının öldürüldüğü çatışma anı kameraya yansıdı İstanbul Eyüpsultan'da park tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz yaşamını yitirdi. Çatışma anı cep telefonu ile kaydedildi.

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DHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, işlettiği kafenin önüne araç çekilmesi üzerine duruma tepki gösterdi.

Aracını çeken sürücü kafenin önüne gelerek Kaçmaz ile tartışmaya başlarken mahalle sakinleri de kavgaya müdahil oldu.

Olay yerine dönüp kurşun yağdırdı

Araç sahibi daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte olay yerine gelerek kafeye doğru silahla defalarca ateş etti.

Köksal Kaçmaz'ın yanı sıra olay yerinde bulunan Yunus Kaya isimli bir kişiye de kurşun isabet etti.

Çatışma anı kamerada

Kaçmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği çatışma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde yaralanan bir kişinin yerde yattığı, silahlı bir kişinin kafeye doğru ateş ettiği görülüyor.

Ayrıca Köksal Kaçmaz'ı öldüren saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçıyor.