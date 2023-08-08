İstanbul Eyüpsultan’da görüntülenmişti, silahı oyuncak çıktı Elinde uzun namlulu silahla yürüyen kişi, sosyal medyayı karıştırdı. Görüntüleri inceleyen emniyet ekipleri, silahın oyuncak olduğunu belirledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Sosyal medyaya bir fotoğraf düştü, ortalık karıştı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Göktürk Göleti'nin olduğu bölgede elinde uzun namlulu silahla yürüyen kişi, çevredekileri korkuturken, bazıları da cep telefonlarına sarılarak şahsı kayda aldı.

İnceleme başlatıldı

Dolaşıma giren görüntüler, büyük tepki topladı.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, inceleme başlattı.

Silah oyuncak çıktı

Şüphelinin olay günü elinde silahla gezerken bölgede görev yapan polis memurları tarafından fark edildiği, ekiplerin şüpheliyi durdurarak elindeki silahı aldığı ve yapılan incelemede silahın oyuncak olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Herhangi bir işlem yapılmadı

Çocuklarına ait olduğu öğrenilen oyuncak silahı taşıyan şüphelinin aracını da arayan ekiplerin, herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca şüpheliyle ilgili herhangi bir işlem yapmadığı öğrenildi.