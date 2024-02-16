İHA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yokuş aşağıya inen kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak cadde üzerindeki bir gıda firmasının ön kapısında bulunan güvenlik kulübesine çarptı.
Kulübeyi paramparça eden otomobil, firma bahçesinde bulunan kamyonete vurarak durabildi.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olayda şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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