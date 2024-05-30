DHA
İstanbul'un Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir kişi, husumetlisini konuşmak üzere yanına çağırdı.
İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı.
Üzerinde bulunan silahı çıkaran şüpheli, husumetlisini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken saldırgan olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar kamerada
Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde bir süre konuşan iki kişinin boğuşmaya başladığı, bir vatandaşın ikiliyi ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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