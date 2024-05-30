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İstanbul Fatih'te bir kişinin husumetlisini silahla vurduğu anlar kameraya yansıdı

İstanbul Fatih'te bir kişinin husumetlisini silahla vurduğu anlar kameraya yansıdı İstanbul Fatih'te konuşmak için husumetlisini yanına çağıran şüphelinin bir süre konuştuğu adamı silahla vurarak yaraladığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.