İstanbul Fatih'te itfaiye dar sokaklar yüzünden yangına ulaşmakta zorlandı
DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 19.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Bıçkın Sokak'ta 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıkınca itfaiye araçları sokaklarda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar, çevredekilerin uyarısı ile kısa sürede binayı tahliye etti.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sokakların dar olması ve park eden araçlardan kaynaklanan nedenlerle ilerlemekte güçlük çekti.

Sadece 2 adet itfaiye aracı sokaktan geçebildi

Sadece 2 adet itfaiye aracı sokaktan geçebilirken, itfaiye erleri ve sağlık ekipleri olay yerine yürüyerek ulaştı.

Yangın söndürüldü

Olay yerine ilk giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Fatih'te dar sokaklar itfaiyeye geçit vermedi #9
İstanbul Fatih'te itfaiye dar sokaklar yüzünden yangına ulaşmakta zorlandı

İtfaiye girdiği sokaktan zor çıktı

Yangın çıkan binanın önüne kadar gelebilen 2 itfaiye aracı olay yerinden çıkmakta zorluk çekti.

Geri manevra yaparak çıkabildiler

Sokakta dönüş yapamayan itfaiye araçları ile polis aracı, itfaiye erlerinin yardımıyla geri manevra yaparak olay yerinden çıktı.

Fatih'te dar sokaklar itfaiyeye geçit vermedi #2
İstanbul Fatih'te itfaiye dar sokaklar yüzünden yangına ulaşmakta zorlandı

Mahalleli şikayetçi

Mahalle sakini Yusuf İbrahimoğlu, şöyle konuştu:

İtfaiye araçları giremedi, yollar çok dar. Eski binalar, eski yapılar, yollar çok dar. Arabalar da park ediyor, onun için itfaiye araçları giremedi. İki tane küçük araç geçti ama büyük olan itfaiye araçları giremedi. Yangında çok şükür herhangi bir şey yok.