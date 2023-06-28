İstanbul Fatih'te itfaiye dar sokaklar yüzünden yangına ulaşmakta zorlandı İstanbul'un bazı setlerinde yollar çok dar ve buna rağmen araçlar park edebiliyor. Bu da yangın ya da hastalık anında destek araçlarının sokaklara girmesini engelliyor.

DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 19.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Bıçkın Sokak'ta 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıkınca itfaiye araçları sokaklarda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar, çevredekilerin uyarısı ile kısa sürede binayı tahliye etti.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sokakların dar olması ve park eden araçlardan kaynaklanan nedenlerle ilerlemekte güçlük çekti.

Sadece 2 adet itfaiye aracı sokaktan geçebildi

Sadece 2 adet itfaiye aracı sokaktan geçebilirken, itfaiye erleri ve sağlık ekipleri olay yerine yürüyerek ulaştı.

Yangın söndürüldü

Olay yerine ilk giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

İtfaiye girdiği sokaktan zor çıktı

Yangın çıkan binanın önüne kadar gelebilen 2 itfaiye aracı olay yerinden çıkmakta zorluk çekti.

Geri manevra yaparak çıkabildiler

Sokakta dönüş yapamayan itfaiye araçları ile polis aracı, itfaiye erlerinin yardımıyla geri manevra yaparak olay yerinden çıktı.

Mahalleli şikayetçi

Mahalle sakini Yusuf İbrahimoğlu, şöyle konuştu: