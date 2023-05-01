İstanbul Fatih'te otomobil çarpan yaya can verdi: Sürücü kaçtı

DHA
İstanbul'un Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Bayrampaşa istikametinde saat 01.45 sıralarında plakası alınamayan otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ümit Baş'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 34 yaşındaki Baş, caddeye savrulurken otomobil ise durmayarak kaçtı.
Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin çarptığı Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri Ümit Baş'a çarptıktan sonra kaçan otomobilin plakasını belirlemek için çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ümit Baş'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.