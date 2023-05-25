İstanbul Fatih'te pidecide yangın çıktı: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı İstanbul Fatih'te 5 katlı bir binanın giriş katındaki pideci dükkanında çıkan yangında 4'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İHA İstanbul'un Fatih ilçesinde yangın dehşeti... Gece saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi üzerindeki bir pidecide yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Çok sayıda yaralı var Yangında kimliği öğrenilemeyen 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik tedbirleri aldı.