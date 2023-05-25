İstanbul Fatih'te pidecide yangın çıktı: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı
İHA

İstanbul'un ilçesinde dehşeti...

Gece saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi üzerindeki bir pidecide yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen ihbarda bulundu.

Çok sayıda yaralı var

Yangında kimliği öğrenilemeyen 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te pidecide yangın çıktı: 4'ü ağır 6 kişi yaralandı

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik tedbirleri aldı.