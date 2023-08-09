İstanbul Fatih'te scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kameraya yansıdı İstanbul Fatih'te motosiklet ile çarpışan scooter'da bulunan iki kız yola savruldu. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Fatih ilçesi Fethiye Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet ile ara sokaktan çıkan scooter çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle scooter'da bulunan iki kız yola savrulurken motosiklet sürücüsü de yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kaza güvenlik kamerasında Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletin cadde üzerinde seyrettiği, scooter kullanan iki kızın ise ara sokaktan çıkarak motosikletin önüne atladığı görülüyor.