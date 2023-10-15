İstanbul Fatih'te tarihi surlarda şüpheli ölüm

İHA
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Topkapı surlarında vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
İnceleme başlatıldı
Yapılan incelemede 35 yaşlarındaki şahsın üzerinde izler olduğu tespit edildi.
İncelemeler sonrası surların üstünden itfaiyenin yangın merdiveni ile aşağıya indirilen erkek cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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