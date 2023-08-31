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İstanbul Fatih'te yol verme kavgası: 1'i çocuk 3 yaralı Abone Olun

İstanbul Fatih'te yol verme kavgası: 1'i çocuk 3 yaralı İstanbul Fatih'te iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden silahlı ve bıçaklı kavga yaşandı. Olayda 1'i çocuk 3 kişi yaralanırken çocuğun ailesiyle birlikte yemek yerken kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki esnaf grubu arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sonrası akşam saatlerinde aynı yerde denk gelen iki grup silahla ve bıçakla birbirlerine girdi. Kavgada Hacı K. isimli şahıs silahla, Osman. Y ise bıçakla yaralandı. Ailesiyle birlikte yemek yiyen çocuk vuruldu Kavga esnasında ailesiyle birlikte bir dükkanın dışında yemek yiyen yabancı uyruklu çocuk da kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğun durumu ağır Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldırken sağlık ekipleri de yaralıları tedavileri yapılası için hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis de olayla ilgili çalışma başlattı.

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