İstanbul Fatih'teki silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul Fatih'te çevresine biber gazı sıkan şahıs ile onu uyaran esnaf arasında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde hareketli dakikalar...

Sabah saatlerinde bir şahıs, Katip Kasım Mahallesi Asya Sokak'taki pazar yerinde biber gazı sıktı.

Kendisini uyaran esnafa tepki gösteren şahıs, çevredekiler tarafından darp edildi.

Akşam saatlerinde dehşet saçtı

Olay yerinden uzaklaşan şahıs, akşam saatlerinde yeniden gelerek kendisini darp eden esnafa ateş açtı.

Sesleri duyan esnaf da ateş ederek karşılık verdi.

Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Açılan ateş sonucu yaralanan esnaf Beşir K. ve yeğeni Harun K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 4 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Vatandaşların kaçıştığı anlar kamerada

Olay esnasında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde silah seslerini duyan vatandaşların civarda bulunan bir otele sığındığı görüldü.

Silahlı saldırı anını gören Ümit Şümüş adlı vatandaş, "Birkaç arkadaş geldi ,biber gazı sıktılar pazarın içine doğru. Buradaki esnaf arkadaşlar, 'Çocuklar var, neden biber gazı sıkıyorsun?' diye tepki gösterdi. Onlar ters tepki verince de esnaf darp etti bunları. Bunlar daha sonra pompalıyla geldi. Sağa sola her yere ateş ettiler. Gördüğüm kadarıyla 2 kişi yerde yatıyordu. Daha sonra bir bayanın da yaralı olduğunu söylediler. Daha sonra polis ekipleri geldi" şeklinde konuştu.