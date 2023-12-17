İstanbul Gaziosmanpaşa'da drift görüntülerini paylaşan sürücüye 23 bin lira ceza İstanbul Gaziosmanpaşa'da lastik yakarak drift yapan sürücünün kimliği tespit edilerek 23 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

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DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde otomobili ile lastik yakan ve drift yapan sürücü, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince görüntülerin sosyal medyada yer alması ile birlikte çalışma başlatıldı.

23 bin 400 lira ceza

Kimliği belirlenerek yakalanan T.E'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'drift yapmak, kara yolunda tehlike oluşturacak şekilde duman çıkaran araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak, yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak' maddelerinden toplam 23 bin 400 lira idari para cezası verildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan T.E. hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)