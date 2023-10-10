İstanbul Gaziosmanpaşa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

AA
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Mevlana Mahallesi'nde M.G.'nin kullandığı taksi ile motosiklet çarpıştı.
Çarpışma sonucu takside çıkan yangın motosiklete de sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Kazada motosiklette bulunan A.E., olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki kişi ağır yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Taksi sürücüsü M.G. ise polis merkezine götürüldü.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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