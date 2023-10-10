AA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Mevlana Mahallesi'nde M.G.'nin kullandığı taksi ile motosiklet çarpıştı.

Çarpışma sonucu takside çıkan yangın motosiklete de sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Kazada motosiklette bulunan A.E., olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki kişi ağır yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taksi sürücüsü M.G. ise polis merkezine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)