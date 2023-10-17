İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi can verdi İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir eğlence mekanı önüne gelen bir otomobilden mekana ateş açıldı. Eğlence mekanında bulunan bir şahsın da pompalı tüfekle karışlık vermesi üzerine olay büyüdü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanına henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilde silahla ateş edildi.

İddiaya göre eğlence mekanındaki bir şahıs da otomobilden ateş açan saldırganlara pompalı tüfekle karşılık verdi.

Karşılıklı çatışmaya dönen olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık ekipleri şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan şahsı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Ekrem G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Pompalı tüfekle ateş açan kişi ise olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gözaltına alındı.

Çatışmanın yaşandığı noktada ekipler tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Vatandaşlardan olay hakkında bilgi edinen polis ekipleri otomobilden ateş edip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)